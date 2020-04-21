21.04.2020

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Xiaomi Mijia Electric Scooter 1S: недорогой электросамокат с запасом хода 30 км

Xiaomi Electric Scooter 1S

Компания Xiaomi представила электрический самокат Mijia Electric Scooter 1S, улучшенную версию своей популярной модели, выпущенной еще в 2016 году.

Xiaomi Electric Scooter 1S

Новинка получила улучшенную систему тормозов, а также интерактивную визуальную панель, отображающую информацию о скорости, запасе хода и т.д.

Заявленная максимальная скорость новинки — 25 км/ч. Батарея электросамоката обеспечивает запас хода до 30 км от одной зарядки. Предлагается три режима использования — энергосберегающий, стандартный и спортивный. Выбор режимов осуществляется с помощью двойного нажатия одной единственной кнопки на блоке с цифровым дисплеем, расположенном на руле. Новинка поддерживает работу с приложением Zhilian Mijia.

Xiaomi Scooter 1S весит 12,5 кг и способен выдерживать нагрузку до 100 кг. Как обещает производитель, сложить его можно всего за несколько секунд.

Доступные цвета – белый и черный. Электросамокат Xiaomi Mijia Electric Scooter 1S предлагается в Китае по цене 282 доллара.

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