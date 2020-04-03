Xiaomi Mi Bunny 4: детские smart-часы с двумя камерами и поддержкой 5G

Компания Xiaomi выпустила детские smart-часы Mi Bunny 4. Как и предыдущие модели линейки, часы получили крупный дисплей и яркие ремешки. Среди улучшений — выросшая вдвое автономность и еще больше возможностей для видеосвязи и родительского контроля.

Mi Bunny 4 оснастили 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD, а также фронтальной и боковой камерами. Разрешение обоих датчиков изображения составляет 5 Мп. Такое конструктивное решение позволяет родителям не только общаться с детьми по видеосвязи, но и при необходимости наблюдать за окружающей их обстановкой.

В устройстве реализован набор инструментов родительского контроля. Например, можно настроить «белые» списки для звонков и SMS.

Часы поддерживают точное определение местоположения (более чем в 200 странах и регионах мира), для этого в частности задействована интеллектуальная система отслеживания, сети 4G и 5G, могут выполнять голосовые вызовы. Также есть поддержка VoLTE HD. Среди предустановленных приложений можно отметить интерактивный помощник обучения английскому языку.

Заявленная автономность устройства с аккумулятором на 920 мА·ч составляет до 8 дней благодаря фирменной технологии энергосбережения с поддержкой искусственного интеллекта.

Smart-часы Xiaomi Mi Bunny 4 уже поступили в продажу в Китае по цене 127 долларов.