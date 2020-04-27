Xiaomi анонсировала складной электровелосипед Himo Z16 с дальностью хода до 80 км

Компания Xiaomi анонсировала новый электрический велосипед Himo Z16. Благодаря своей складной конструкции он с легкостью помещается в багажное отделение автомобиля, а его дальность хода выросла по сравнению с предшественником Himo C16.

Himo Z16 оснащен 250-ваттным двигателем, благодаря которому велосипед может разогнаться до 25 км/ч. По заявлению производителя, запаса хода хватит на 55 км пути, а в гибридном режиме аккумулятор обеспечит до 80 км пробега. Съемная АКБ полностью заряжается за 5 часов.

На руле находится электронная система управления с небольшим дисплеем, который защищен от воды по стандарту IPX7. Он информирует водителя о скорости, пробеге, уровне заряда аккумулятора и любых неисправностях.

Велосипед укомплектован двойной дисковой тормозной системой и износостойкими шинами. Корпус модели изготовлен из алюминиевого сплава. Вес вместе с 20-дюймовыми колесами составляет 22,5 кг. Максимальная нагрузка на конструкцию — до 100 кг.

Электровелосипед Himo Z16 доступен для предварительного заказа на краудфандинговой площадке Youpin по цене 352 доллара.