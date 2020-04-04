04.04.2020

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Xiaomi анонсировала автомобильный проекционный дисплей с голосовым управлением

Xiaomi Carrobot

Компания Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display с голосовым управлением, который производится ее партнером компанией Carrobot.

Xiaomi Carrobot

Еще 10 лет назад автомобильные проекционные дисплеи (Head-Up Display, HUD) были большой редкостью в машинах, а сейчас применяются даже в автомобилях среднего класса. Новую модель можно установить практически на любой автомобиль, даже не самый новый. Это уже вторая версия подобного устройства.

Проекционный дисплей имеет ряд преимуществ – он является универсальным устройством, выполняющим функции навигатора и бортового компьютера. Его можно удобно расположить, чтобы водитель не отвлекался от дороги. Отмечается, что Carrobot Smart Head-Up Display сможет демонстрировать всю необходимую информацию: скорость, расстояние до пункта назначения, обороты двигателя, навигационную карту и так далее.

Главным отличием новой версии стала поддержка голосового управления. Умный помощник сможет не только проложить маршрут от точки до точки, но и подсказать, где можно отдохнуть, перекусить и прочее.

Новая версия Carrobot Smart Head-Up Display на стадии коллективного финансирования предлагается по цене 70 долларов, однако после стадии краудфандинга цена увеличится до 98 долларов.

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