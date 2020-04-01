Xerox отказалась от планов по покупке HP

Американская корпорация Xerox отказалась от идеи приобретения компании HP. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, не способствует тому, чтобы Xerox продолжала попытки приобрести HP.

«Нынешний глобальный кризис в области здравоохранения и связанные с ним макроэкономические и рыночные потрясения, вызванные COVID-19, создали обстановку, которая не способствует тому, чтобы компания Xerox продолжала пытаться приобрести компанию HP. Соответственно, мы отменили наше тендерное предложение о приобретении HP и больше не будем стремиться выдвинуть наших высококвалифицированных кандидатов в совет директоров HP», — говорится в заявлении компании.

Ссылаясь на собственные источники, агентство Reuters утверждает, что правление Xerox пришло к выводу, что проводить поглощение, не имея доступа к внутренней отчетности HP, необходимого для оценки влияния пандемии на бизнес компании, было бы слишком рискованно. По мнению наблюдателей, отказ от сделки – это удар по инвестору-миллиардеру Карлу Икану (Carl Icahn), который, владея крупными пакетами акций обеих компаний, добивался их слияния.