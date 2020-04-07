07.04.2020

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WhatsApp ввел ограничения на пересылку сообщений

WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp в очередной раз урезали функциональность: теперь пересылать сообщения пользователи могут только в один чат за раз. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений, они помечаются символом в виде двойной стрелки. Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», — отмечается в заявлении.

Меры были введены из-за распространения недостоверной информации в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

При этом, как отмечается, часто пересылаемые сообщения зачастую не несут какого-либо вреда, так как этой функцией пользуются для распространения развлекательного контента и полезной информации. Однако в последнее время пересылка сообщений в WhatsApp стала гораздо более популярной функцией, чем была раньше.

 «Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», — подчеркивается в документе.

Недавно в WhatsApp также урезали продолжительность публикуемых видеозаписей.

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