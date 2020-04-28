WhatsApp увеличил лимит групповых видеозвонков до восьми человек

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp выпустила обновление с увеличенным количеством участников видеозвонков для обычных пользователей.

С прошлой недели функция была доступна в тестовом режиме в бета-версии приложения.

Теперь WhatsApp с расширенным лимитом можно загрузить на iPhone из App Store и смартфоны Android с сайта WhatsApp (версия 2.20.141).

Обновление позволяет подключать к групповым звонкам до восьми человек. Разработчики отмечают, что такие звонки защищены и имеет сквозное шифрование. При этом все участники должны использовать последнюю версию WhatsApp.

Для пользователей iPhone в новой версии был доработан интерфейс для соответствия дизайну iOS 13, в том числе появилось обновленное меню управления сообщениями.