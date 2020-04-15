Выставки и музеи в период карантина

Вы хотели походить по выставкам и музеям с индивидуальной экскурсией? Теперь, во время карантина, это сделать намного проще. Многие мировые музеи временно закрыты, но рассказывают о своих коллекциях, проводят туры и образовательные лекции в режиме онлайн. О том, куда можно сходить виртуально и что увидеть, читайте дальше.

В чудесном городе Флоренция находится немало достопримечательностей, которые радуют глаз туристов, а также лелеют их чувство прекрасного. Одно из таких сооружений — галерея Уффици, которая находится в центре Флоренции между площадью Синьории и мостом Понте Веккьо. Сейчас в галерее Уффици можно вблизи посмотреть на главные шедевры из собрания музея, почитать о них или послушать аудиорассказы. В обычное время так близко вы не сможете подойти к экспонатам.

Музей изобразительного искусства Прадо считается одним из самых крупнейших и значимых не только в Испании, но и во всей Европе. Сегодня коллекция насчитывает более 8000 картин, но из-за нехватки места выставлено лишь около 2000 работ. Помимо картин собрание включает более 400 скульптур и многочисленные драгоценности. В дни карантина музей Прадо предлагает изучить в деталях и «Автопортрет» Дюрера, и знаменитый триптих Босха, и «Менины» Веласкеса. Также здесь запустили инициативу «The Prado with you». Благодаря ей специалисты в социальных сетях расскажут о собрании и тех частях музея, куда публику обычно не пускают.

Лувр — это огромный музей, который не обойти за один раз. Сюда нужно приходить вдумчиво, желательно с большим запасом времени, чтобы, не спеша посетить сокровища Древнего Египта, увидеть руины старинного дворца, насладиться искусством Возрождения и краем глаза увидеть Мону Лизу, которая, несомненно, стоит того. Прогулки по виртуальному Лувру — это лучший вариант запомнить нужные залы, да и просто побродить в свое удовольствие, перемещаясь из зала в зал. Пока закрыт Лувр, вы можете увидеть «Мону Лизу» в многократном увеличении. А также посмотреть на Афродиту Милосскую, «Восставшего раба» Микеланджело, «Свободу, ведущую народ» Делакруа. Есть специальные тематические подборки, посвященные портретам, украшениям, Французской революции.

По тому же пути пошел и Британский музей, где представлена это колониальная история Британской империи. На экскурсии, допустим, в Каирском музее вам непременно сообщат, каких реликвий у них не хватает, потому что выставлены они в Лондоне. Что уж говорить о греках, которые до сих пор вынашивают проекты по восстановлению былого величия Афинского акрополя. Кстати, на сайте музея есть и интерактивная карта, на которой расположены все экспонаты музея по категориям, происхождению и времени создания. Получить информацию о коллекциях и рассмотреть главные артефакты совершенно бесплатно вы можете и в Национальной галерее искусства в Вашингтоне. Здесь собраны лучшие произведения искусства всех времен и народов. Здесь представлены работы европейских и американских мастеров, включая скульптуры, картины, иллюстрации, рисунки, графику, фотографии и т.д. В коллекции насчитывается более 1200 картин.

С 17 марта по 2 апреля Эрмитаж виртуально посетило более 10 миллионов человек. Также Эрмитаж провел две онлайн-экскурсии на итальянском языке в поддержку жителей Италии. На специальной странице официального сайта Эрмитажа можно наблюдать за жизнью эрмитажных котов в режиме реального времени с помощью новых веб-камер. Музей планирует в ближайшие две недели продолжать транслировать онлайн-экскурсии на итальянском, английском, французском и китайском языках. Кстати, стоит также посмотреть пятичасовой фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone» и неторопливо прогуляться по 45 залам музея.

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Третьяковская галерея сделала ставку на социальные сети. Каждый день музей ведет прямой эфир из постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке, показывают по одному шедевру. На просветительском ресурсе Третьяковки «Лаврус» размещены онлайн-лекции об экспрессионизме или конструктивизме, а также статьи по выставкам и художникам. Здесь же вас научат рисовать абстракцию и понимать композицию в картинах.

Возможностей очень много! Поклонники импрессионизма могут отправиться в парижский музей Орсе. А еще можно прогуляться по яркому музею Фриды Кало в Мехико, побродить вокруг Тадж Махала и увидеть еще множество прекрасных мест и знаменитых картин. А можно просто обратиться к проекту Google Arts & Culture, где все собрано в одном месте.

Проект предлагает побывать в живописных уголках по всему миру, совершить виртуальный тур по музеям, храмам и другим достопримечательностям, а также ознакомиться с жизнью и творчеством известных художников.