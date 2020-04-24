Вышла Android 11 Developer Preview 3

Компания Google согласно графику выпустила Android 11 Developer Preview 3. Третья предварительная сборка мобильной ОС получила не только изменения интерфейса, но и ряд полезных функций для пользователей и разработчиков.

Одним из важных нововведений стала возможность убирать уведомления, загромождающие дисплей аппарата и всплывающие даже в фоновом режиме. Это касается не только приложений, но и системных сообщений.

Изменения коснулись и панели многозадачности. В меню недавно открытых приложений появились кнопки «Скриншот» и «Поделиться». Сделанный снимок экрана можно будет сразу отправить в приложение по выбору. При этом на дисплее появится компактная версия скриншота для предварительного просмотра с панелью инструментов для правки.

Была налажена работа сервиса Google Pay, меню выбора обоев вернулось к предыдущему дизайну, а меню Volume переименовано в Sound.

Новая функция, которая может использоваться для различных мессенджеров, получила вводную подсказку.

Некоторые из изменений предназначены в первую очередь для разработчиков. Появилась функция беспроводной отладки приложений по Wi-Fi, а служба ADB Incremental поможет устанавливать «тяжелые» файлы с компьютера на устройство гораздо быстрее.

Обновленный API дает больше информации о сбоях работы приложений, таких как спонтанное закрытие программы. Изменения также коснулись безопасности системы, благодаря использованию протокола GWP-ASan.

Прошивка Android 11 Developer Preview 3 доступна для Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL. Загрузить ее можно с сайта разработчиков Android.