Вышел браузер Chrome 81 с Web NFC и старыми протоколами TLS

Разработчики компании Google выпустили новую версию браузера Chrome. Отметим, что Chrome 81 вышел на три недели позже запланированного срока из-за карантина и перехода многих разработчиков на работу в удаленном режиме. Эта сборка является промежуточной, поскольку многие нововведения перенесены на будущее из-за пандемии коронавируса.

Новая версия приносит два крупных новшества: улучшенная поддержка WebXR (технология дополненной реальности Chrome, первоначально добавленная в Chrome 79) и начальная поддержка стандарта Web NFC.

Многие современные смартфоны поддерживают NFC, но конечным пользователям обычно требуется специальное приложение, работающее на их устройстве для взаимодействия с метками NFC. Новый стандарт Web NFC, добавленный в Chrome, позволит веб-сайтам взаимодействовать с метками NFC напрямую, без установки специальных приложений на телефоны. Google полагает, что новый стандарт Web NFC получит признание среди веб-разработчиков, и ожидает широкого использования.

Устаревшие сетевые протоколы TLS 1.0 и 1.1, которые планировали удалить в этой версии, пока остались. Решение отложить удаление этих двух протоколов связано с текущей пандемией COVID-19. Отсутствие протоколов могло бы воспрепятствовать некоторым пользователям Chrome 81 получить доступ к важным государственным медицинским сайтам, которые все еще применяют устаревшие TLS 1.0 и 1.1 для своих соединений HTTPS.

Еще одним нововведением стала возможность группировки вкладок. Подобные решения уже давно есть в других браузерах. Также в Chrome 81 была отключена поддержка FTP.

Подробнее обо всех изменениях в Chrome 81 можно прочесть на странице в блоге Google. Скачать настольную версию браузера можно с официального сайта, для Android — с Google Play.