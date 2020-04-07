07.04.2020

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Vivo Y50: квадрокамера и аккумулятор 5000 мА·ч

Vivo Y50

Китайская компания Vivo официально анонсировала смартфон среднего уровня Y50. Устройство оснащено экраном диагональю 6,53 дюйма формата Full HD+.

Аппарат получил процессор Snapdragon 665. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz и графический ускоритель Adreno 610. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb. За хранение данных отвечает флеш-накопитель вместимостью 128 Gb, есть поддержка карт памяти microSD.

Основная камера объединяет четыре модуля: главный датчик изображения разрешением 13 Мп, широкоугольный модуль на 8 Мп (120 градусов), а также две 2-мегапиксельные камеры, которые отвечают за портретную и макросъемку. Фронтальная камера разрешением 16 Мп расположена в верхнем левом углу экрана.

Смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев, который расположен на задней панели. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч, есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Доступные цвета корпуса – синий и черный. Стоимость смартфона Vivo Y50 составляет 249 долларов.

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