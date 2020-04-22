Visa проинформировала банки о механизме обработки транзакций по картам с истекшим сроком действия

Visa предоставила банкам и торгово-сервисным предприятиям руководство касательно операций по картам Visa с истекшим сроком действия во время пандемии COVID-19. Компания предприняла данный шаг с целью обеспечить возможность бесперебойно платить с Visa для всех держателей карт Visa в Азербайджане.

В течение периода пандемии Visa рекомендует банкам-эмитентам не отказывать в проведении операций на основании истекшего срока действия карты и убедиться, что на стороне процессинга банка установлены корректные настройки, позволяющие проводить операции по таким картам.

В случае доступности хоста банка-эмитента, решение об авторизации транзакции принимается на основании информации о доступных средствах и состоянии счета. Кроме того, если хост банка-эмитента недоступен, Visa, по запросу банка- эмитента, может внести изменения в настройки на стороне платежной системы, чтобы отключить проверку даты истечения срока действия карты.

Держателям карт Visa с истекшим сроком действия необходимо обратиться в банк, выпустивший карту, для того, чтобы проверить возможность проведения операций по их карте.