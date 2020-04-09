09.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияVisa Foundation выделил 210 млн. долларов на поддержку малого и микробизнеса и немедленное оказание помощи в условиях распространения COVID-19

Visa Foundation выделил 210 млн. долларов на поддержку малого и микробизнеса и немедленное оказание помощи в условиях распространения COVID-19

Visa Foundation

Фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ на общую сумму 210 млн. долларов для поддержки малого и микробизнеса, нацеленных на инклюзивное экономическое развитие и поддержку женщин-предпринимателей в малом бизнесе, а также на обеспечение помощи местным сообществам в ходе распространения COVID-19.

Первая программа, с бюджетом в 10 млн. долларов, предназначена для оказания неотложной помощи и поддержки благотворительных организаций, напрямую задействованных в борьбе с пандемией COVID-19, в сферах здравоохранения и оказания продовольственной помощи в каждом из пяти географических регионов присутствия компании Visa: Северная Америка; Латинская Америка и Карибский бассейн; Европа; Азиатско-Тихоокеанский регион; и регион стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки.

«Ситуация с COVID-19 продолжает развиваться, сообщества ощущают на себе её эффект и нуждаются в нашей немедленной поддержке. Как глобальная компания, тесно работающая с локальным бизнесом, мы осознаем эту необходимость. Мы настроены на долгосрочную поддержку процесса восстановления и будем продолжать искать пути ускорения экономической активности в соответствии с нашей миссией помогать процветать частным предпринимателям, предприятиям и экономике», — подчеркнул Эл Келли, генеральный директор и председатель совета директоров Visa.

Вторая программа представляет собой пятилетнюю стратегическую программу с бюджетом 200 млн. долларов, направленную на поддержку малого и микробизнеса во всем мире с упором на содействие экономическому развитию женщин-предпринимателей. Это мера расширит объемы долгосрочной поддержки, оказываемой Visa Foundation малому и микробизнесу во всем мире. Средства Visa Foundation будут предоставляться неправительственным организациям и инвестиционным партнерам, поддерживающим малый и микробизнес.

Малый и микробизнес являются основой мировой экономики, на их долю приходится более 90% предприятий по всему миру и порядка 50-60 % трудовой занятости в мире. Ежегодный дефицит кредита для финансирования малых и микропредприятий, управляемых женщинами, составляет 300 млрд. долларов, и как ожидается, данный показатель будет расти с учетом недавних экономических потрясений, вызванных COVID-19.

«Сейчас, как никогда, мы должны усилить наши меры по поддержке малого бизнеса, стимулирующие экономический рост. Поскольку многими малыми и микропредприятиями владеют женщины, будет иметь место эффект домино, способствующий расширению экономических прав и возможностей женщин, что, по нашему мнению, приведет к большему равенству, сокращению нищеты и содействует всестороннему экономическому развитию», — отметил Эл Келли.

В рамках программы помощи малому и микробизнесу на сумму 200 млн. долларов Фонд Visa Foundation распределит бюджет следующим образом. Будет выделено 60 млн. долларов в виде грантов неправительственным организациям, предназначенным для поддержки владельцев малого и микробизнеса, многие из которых женщины, во всех регионах, где действует Visa. Visa Foundation также выделит 140 млн. долларов инвестиционным партнерам, которые будут приносить положительный социальный и финансовый вклад в помощь и развитие малого и микробизнеса.

«Двести миллионов долларов новых финансовых ресурсов призваны поддержать нашу неизменную приверженность поддержке малого и микробизнеса с особым вниманием к экономическому развитию женщин во всем мире, — добавил Грэм Макмиллан, президент Фонда Visa Foundation. — Когда женщины процветают, процветают целые общины. Мы знаем, что это важно сейчас как никогда, поскольку мировая экономика ждет восстановления».

ТЕГИ:
Huawei niyə yeni flaqmanlarda Samsung S20 Ultra səviyyəli bir ekran qoymadığını izah etdi
KATV1 в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запускает социальную акцию!
Новости по теме
Игры
Сервис Google Stadia Pro стал бе
События
Azərbaycanın təşəbüsü ilə korona
Новинки
İdman ayaqqabılarının hissələrin
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!