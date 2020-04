Вера Платонова: «Мы реально тестируем технологии завтрашнего дня»

В феврале в Баку прошел Visa Cashless Forum Azerbaijan 2020. Мероприятие было организовано компанией Visa при поддержке Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджанской Республики и Ассоциации банков Азербайджана. Девиз форума звучал как «Driving the Future» («Приближая будущее»), что явно подтвердил не только формат этого события, но и ряд анонсов, сделанных во время его проведения. Одним из значимых стало объявление Центрального банка Азербайджана о скором запуске на рынке платежного кольца Pay Ring, которое выполняет функцию обычной бесконтактной пластиковой карты. О подобных инновациях Visa Infocity уже писал ранее и очень приятно, что технологии бесконтактных платежей становятся доступны азербайджанским пользователям. Безусловно, эта технология будет способствовать еще большему распространению безналичных и бесконтактных расчетов. Сам же Visa Cashless Forum, который был посвящен цифровой трансформации банковской сферы, включал панельные дискуссии, дебаты, презентации практических кейсов с участием национальных и международных спикеров и даже мотивационное выступление эксперта по нейроменеджменту Натальи Кадя. При столь загруженном графике форума нам все же удалось задать несколько вопросов старшему вице-президенту и генеральному менеджеру в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы Visa Вере Платоновой и уже во второй раз побеседовать о нюансах трансформации локального рынка с региональным менеджером Visa в странах Кавказского региона Кристиной Дорош.

— Насколько Азербайджан выглядит конкурентоспособным по отношению к другим рынкам региона?

В.П. — Я считаю, что неправильно было бы проводить какие-то параллели и сравнивать страны. Каждая страна идет своим путем и по разным параметрам есть свои лидеры. И Азербайджан в том числе является лидером по ряду показателей. Если весь наш регион (17 стран Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии) сравнить с Европой, то по проникновению безналичных расчетов мы отстаем. В странах Евросоюза они составляют более 70% от всех осуществляемых транзакций. У нас в регионе эта цифра может очень сильно варьироваться. Например, в Азербайджане лишь каждая четвертая транзакция в магазинах проходит безналично. При этом в наших странах все еще существует «серый рынок» и оценить объемы расчетов наличными средствами не представляется возможным. Это тоже отдельная часть экономики. Но если посмотреть с точки зрения инноваций, проникновения токенизированных транзакций с помощью мобильных телефонов и бесконтактных карт, то наш регион однозначно опережает европейский и на шаг впереди американского рынка по процентному соотношению. В качестве примера могу привести Грузию, которая вышла на первое место в мире по проникновению бесконтактных платежей. В Грузии 9 из 10 платежных транзакций уже сегодня осуществляются бесконтактным способом.

— А в чем заключается такая трансформация рынка платежей в Грузии? Инновации там проходят быстрее?

К.Д. — Инновации быстро запускаются везде и рынок соседней с Азербайджаном страны не является каким-то исключением. Я считаю, что стечение определенных условий, которых по объективным причинам нет на других рынках, и задали вектор такого развития Грузии. Так, например, банковский рынок этой страны очень консолидирован, и на нем сильная конкурентная борьба ведется между двумя крупными банками — TBC Bank и Bank Of Georgia, которые вместе охватывают около 80% рынка. Ключевые игроки одновременно внедрили бесконтактные платежи, а вместе с ними и государство приложило массу усилий для популяризации бесконтактных платежей.

В.П. — В Грузии просто сразу произошла революция в этой сфере. В Азербайджане же, как и в большинстве стран региона, мы идем эволюционным путем. Клиенты банков сначала привыкали к картам с магнитной полосой, на смену которым пришли чиповые карты, и только сейчас происходит постепенный переход к бесконтактным платежам. А в Грузии практически сразу начали с бесконтактных карт, перешагнув через эти этапы. У клиентов банков там практически нет другого пользовательского опыта.

— Но даже если банки Азербайджана завтра уже начнут предлагать своим клиентам кольца, браслеты или карты для бесконтактных платежей, остается вопрос о переоснащении всех точек продаж терминалами, поддерживающими эту технологию…

В.П. — Оснащение POS-терминалами в Азербайджане находится на очень хорошем уровне. Сейчас банки активно заменяют их на бесконтактные. Думаю, что этот процесс завершится в следующие 24 месяца. Вся страна растет с точки зрения безналичных платежей на 40% в год и переход на бесконтактные способы оплаты является не только требованием платежных систем, но и требованием времени. Рынок на самом деле готов к появлению таких технологий, как, например, Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay, так как в принципе уже есть и законодательная база, и инфраструктура в ключевых точках. Кроме того, есть ряд банков, которые запустили собственные решения, позволяющие платить с помощью мобильного телефона. Эти решения в своем большинстве работают благодаря технологии Visa Token Service, которую Visa запустила в стране в конце 2019 года. Решения с «pays» уже доступны в таких странах нашего региона как Грузия, Казахстан, Беларусь и Украина, и мы ожидаем, что при возрастающей динамике проникновения бесконтактных платежей и внедрении проектов по токенизации, эти решения придут и в Азербайджан.

— Кстати, локальный оператор сотовой связи Azercell в партнерстве с Pasha Bank запустил платежную услугу, благодаря которой абоненты могут производить оплаты с помощью своего счета у оператора. Как вы думаете, насколько перспективен выход операторов сотовой связи на рынок финансовых услуг, не угрожает ли это самим банкам и готова ли Visa к сотрудничеству с операторами?

К.Д. — Это, наверное, больше философский вопрос, на который сложно ответить «Да» или «Нет». Мы с вами живем в то время, когда многие события происходят прямо сегодня и очень трудно предугадать, какое направление станет мейнстримом в ближайшее время. Безусловно, у мобильных операторов огромные клиентские базы, умение персонализировано общаться с каждым клиентом, потому что первые call-центры в сегодняшнем понимании появились не у банков, а именно у мобильных операторов. И банки уже учились и перенимали их опыт. Поэтому при всех этих параметрах, казалось бы, достаточно сделать один шаг и стать банком. Но пока такого не происходит за исключением единичных случаев, потому что мобильному оператору переродиться в банк тоже достаточно сложно. Банковская экспертиза очень сложная, кроме того, существует целый ряд регуляторных требований, поэтому мобильные операторы находят способ взаимодействия с банками. И я уверена, что банкам в этом процессе также необходимо найти правильный баланс во взаимодействии. Что же касается Visa, то мы готовы подключиться в любой момент, так как активно работаем со всеми игроками экосистемы по многим направлениям.

— В 2019 году Visa начала тестирование технологии Tap to Phone, благодаря которой телефон может стать платежным терминалом. Как проходят тесты?

В.П. — Visa Tap to Phone — это новая технология, которую мы впервые представили в нашем регионе в июне 2019 года, и мне кажется, что в текущем году она может революционно поменять карту развития инфраструктуры во многих странах. Я бы сравнила Visa Tap to Phone с запуском Apple Pay или других подобных технологий различных разработчиков и поставщиков платежных решений, потому что она приводит к взрывному росту инфраструктуры за счет экономии на самом устройстве, простоте имплементации и наличии большого спроса со стороны малого и среднего бизнеса. Она как раз предназначена для тех сегментов малых и средних предпринимателей, которые на сегодняшний день озадачены вопросом приема бесконтактных платежей, и за счет этого — ростом и развитием своего бизнеса. Мы уже ведем пилотные проекты Visa Tap to Phone в Украине, Беларуси, Казахстане и Грузии, выбрав в этих странах по одному банку. В Украине, например, в качестве партнеров выступают небольшие рестораны, а в Казахстане — рынки. В Азербайджане мы также обсуждаем с банками возможность запуска пилотного проекта по Visa Tap to Phone в этом году. Пилотные проекты в среднем длятся около шести месяцев и охватывают ограниченное количество предпринимателей, но подобная практика позволит нам понять, как бизнес и люди реагируют на эту технологию.

— Кристина, во время нашего последнего интервью вы говорили о перспективе сотрудничества с системой лояльности Umico. Уже есть какие-то договоренности в этой сфере?

К.Д. — Компания Visa концентрируется на работе не только с банками — нашими традиционными партнерами. Принимая во внимание все векторы развития рынка и понимая, что появляются новые игроки из небанковской среды, мы видим много возможностей для сотрудничества и разработки новых платежных решений и продуктов для потребителей. Для индустрии в целом это еще один фактор здоровой конкуренции, и мы приветствуем конкуренцию всегда и везде, когда она ведет к созданию новых, удобных продуктов для потребителей. Одним из примеров является программа лояльности Umico, которая является партнером ведущих азербайджанских банков и с которой мы недавно заключили договор о стратегическом партнерстве. Наше участие позволит программе развиваться более активно, выпуская свои продукты лояльности на платежных картах Visa. То есть, в перспективе Umico в партнерстве с каким-то банком сможет представить собственные карты Visa, а клиенты будут получать все преимущества при осуществлении транзакций с такой карты, включая баллы, кэшбэки и т.п.

— Что делать для повышения уровня финансовой грамотности населения и планируете ли предпринимать какие-то действия в этом направлении в Азербайджане?

В.П. — Необходимо тесное сотрудничество государства с банковской системой. Мы как компания платежных технологий готовы делиться лучшим опытом стран, где это было максимально быстро и легко достигнуто, но все равно необходима кропотливая и ежедневная работа с каждым человеком на разных уровнях. А достижимо это может быть только на уровне отделений банков, в которые приходят люди, и централизованными программами государства. Объединение этих двух подходов дает максимальный эффект. Конечно, Visa также осуществляет в регионе совместные инициативы с центральными банками, но в каждой стране мы видим существенную разницу в подходе, которая определяется, в основном, демографическим составом населения. Чем старше население, тем сложнее объяснить преимущества безналичных платежей. Например, в России и Украине ежемесячная оплата коммунальных услуг до сих пор чаще всего производится наличными в банковских отделениях. Это огромные затраты как с точки зрения банка, так и контроля подобных процессов. Сегодня мы пытаемся их перевести хотя бы на уровень платежных киосков. Но в Азербайджане, как мне кажется, уровень финансовой грамотности находится на достаточно высоком уровне.

— Даже если не принимать во внимание проведение в Баку Visa Cashless Forum, чувствуется, что интерес Visa к Кавказу и в частности к Азербайджану значительно возрос. Чем это может быть обосновано?

К.Д. — В июле 2019 года я была назначена на должность регионального менеджера Visa в странах Кавказского региона, поэтому для меня такая оценка является лучшим комплиментом. Но дело не в должности или одном человеке, дело в команде и стратегии. Стратегия Visa предусматривает значительное усиление присутствия в ряде стран региона, и мы рассматриваем Азербайджан как приоритетный рынок. Значительно увеличилась наша команда, выросли наши инвестиции в регион и страну, усилилась поддержка головного офиса. Все это направлено на укрепление взаимодействия с нашими партнерами в Азербайджане, рост платежного бизнеса наших банков-партнеров и, в конечном итоге — развитие безналичных платежей в Азербайджане.

В.П. — Весь регион очень большой и сложный, как с точки зрения географического охвата, так и разнообразного менталитета. Но я могу гордиться многими достижениями. Так, мы гордимся, что в этом году удалось занять первое место по уровню проникновения бесконтактных транзакций в Грузии. Наш регион занял свое место на карте компаний bigtech, которые в течение прошлого года вышли на рынки Беларуси, Казахстана и Грузии с решениями Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay. Мы запускаем многие платежные технологии и решения одними из первых. Например, как я уже отметила ранее, Visa Tap to Phone был запущен в качестве пилотного проекта в четырех странах нашего региона. Мы тестируем биометрические платежные решения с нашими партнерами, а это значимое и заметное достижение региона на глобальном уровне. Сегодня в нашем регионе мы реально тестируем технологии завтрашнего дня и это очень важно.