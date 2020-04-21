«Ваш следующий компьютер — это не компьютер». Apple опубликовала рекламный ролик нового iPad Pro
Компания Apple опубликовала рекламный ролик нового iPad Pro, который в красивой форме демонстрирует его основные особенности. В ролике крошечная колибри изучает новый iPad Pro.
«Ваш следующий компьютер — это не компьютер», — один из рекламных слоганов, который использует Apple для продвижения нового планшета.
Также Apple продемонстрировала новую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro, которая подключается через магнитное соединение, оснащена подсветкой и использует консольный дизайн, который позволяет планшету «плавать» в воздухе.
Компания продвигает iPad Pro как замену ноутбука, чему способствуют трекпад на клавиатуре Magic Keyboard и поддержка мыши, добавленная в iOS 13.4.