21.04.2020

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«Ваш следующий компьютер — это не компьютер». Apple опубликовала рекламный ролик нового iPad Pro

Apple iPad Pro

Компания Apple опубликовала рекламный ролик нового iPad Pro, который в красивой форме демонстрирует его основные особенности. В ролике крошечная колибри изучает новый iPad Pro.

«Ваш следующий компьютер — это не компьютер», — один из рекламных слоганов, который использует Apple для продвижения нового планшета.

Также Apple продемонстрировала новую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro, которая подключается через магнитное соединение, оснащена подсветкой и использует консольный дизайн, который позволяет планшету «плавать» в воздухе.

Компания продвигает iPad Pro как замену ноутбука, чему способствуют трекпад на клавиатуре Magic Keyboard и поддержка мыши, добавленная в iOS 13.4.

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