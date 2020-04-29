29.04.2020

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В Steam до 1 мая бесплатно раздают Total War: Shogun 2

Total War- Shogun 2

Компания Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2. Хотя это не самая новая игра (ей уже почти 10 лет), тем не менее Shogun 2 считается одним из лучших проектов, вышедших в рамках серии Total War от Creative Assembly.

Игроку предлагается возможность возглавить империю в Феодальной Японии середины 16-го века. Можно развивать города, нанимать войска и проводить сражения в реальном времени, в которых участвуют сотни отдельных солдат. Дополнительно предлагаются возможности проведения шпионажа и контрразведки.

Бесплатно получить игру можно в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Раздача продлится до вечера 1 мая.

Также компания продает по скидке Total War: Warhammer (75%), Total War: Warhammer 2 (60%) и все DLC (до 50%).

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