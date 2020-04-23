В Skype добавили функцию настраиваемого фона для видеозвонков

Разработчики Skype добавили в сервис функцию настраиваемого фона для видеозвонков, которая позволит замаскировать окружающую обстановку в доме.

Это особенно актуально сейчас, во время пандемии коронавируса. Многие люди вынуждены работать из дома, поэтому поддерживают связь с коллегами при помощи специальных приложений. Теперь пользователи могут настроить задний фон, поставив картинку пляжа, игры или даже любимого фильма. Это позволить скрыть от посторонних «творческий бардак» в доме и немного разрядить обстановку.

Функция начала распространяться в Skype для Windows, macOS, Linux и веб-версии. Пока доступ к новой функции имеют не все пользователи. Разработчики утверждают, что апдейт поступит на все устройства уже к концу этой недели. Для настройки фона необходимо зайти в меню «Дополнительно» и в разделе «Выбрать фоновый эффект» загрузить желаемую картинку. Можно сделать настройку для всех видеозвонков — через настройки в профиле.