В PS Store стартовала очередная распродажа

В PS Store началась новая распродажа, об этом компания Sony сообщила в европейском блоге PlayStation. Подешевело несколько десятков проектов, в том числе эксклюзивы и прошлогодние хиты — скидки достигают 80%.

Среди эксклюзивов на 40% подешевел God of War 2018 года от Santa Monica Studio. Что касается прошлогодних проектов, то временное снижение цены получили Kingdom Come: Deliverance, Blasphemous, Sniper Ghost Warrior Contracts и несколько других.

Распродажа закончится в 02:59 по бакинскому времени 14 мая.

Ознакомиться с полным списком акционных предложений можно пройдя по ссылке.