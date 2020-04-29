29.04.2020

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В PS Store стартовала очередная распродажа

PS Store

В PS Store началась новая распродажа, об этом компания Sony сообщила в европейском блоге PlayStation. Подешевело несколько десятков проектов, в том числе эксклюзивы и прошлогодние хиты — скидки достигают 80%.

Среди эксклюзивов на 40% подешевел God of War 2018 года от Santa Monica Studio. Что касается прошлогодних проектов, то временное снижение цены получили Kingdom Come: Deliverance, Blasphemous, Sniper Ghost Warrior Contracts и несколько других.

Распродажа закончится в 02:59 по бакинскому времени 14 мая.

Ознакомиться с полным списком акционных предложений можно пройдя по ссылке.

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