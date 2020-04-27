28.04.2020

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В Китае построят первый в мире аэропорт для пассажирских беспилотников

EHang беспилотников

Китайская компания EHang Holdings Limited построит уникальный аэропорт для туристических беспилотников на территории Китая, в городе Хэчжоу, об этом сообщает пресс-служба EHang.

В компании отмечают, что новый объект в Хэчжоу станет первым аэропортом для пассажирских беспилотников в мире. Здание терминала нового аэропорта будет трехэтажным, на первом этаже расположится приемная, на втором — зона ожидания, на третьем — зона вылета и прилета. Четыре посадочных полосы для беспилотных самолетов EHang 216 разместятся на крыше здания.

Аэровокзал будет открыт в конце текущего года и сможет принять более двадцати двухместных беспилотных летательных аппаратов. Дроны будут доступны для аренды и совершения туристических прогулок на них.

Создатели проекта ставят перед собой цель: раскрытие потенциала Хэчжоу в качестве ведущего туристического центра КНР. Несмотря на то, что город расположен на юге, туристические группы предпочитают ему более известные места.

Параллельно с этой функцией терминал может играть роль испытательного полигона для новых моделей дронов, которые не подходят под разработанные государством стандарты.

 

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