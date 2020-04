В iOS 13.5 Face ID научился распознавать маску на лице

В iOS 13.5 Beta 3, которая вышла вчера вечером, помимо встроенной системы трекинга больных коронавирусом, появился специальный режим для пользователей, которые носят маску.

Обновление включает в себя надстройку, которая позволяет интерфейсу Face ID распознавать маску на лице — смартфон сразу предложит ввести пароль. Когда на лице нет маски, то Face ID работает в обычном режиме.

Некоторые пользователи уже протестировали работу обновленного Face ID и остались довольны.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p

— Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020