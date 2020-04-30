В iOS 13.5 Face ID научился распознавать маску на лице

В iOS 13.5 Beta 3, которая вышла вчера вечером, помимо встроенной системы трекинга больных коронавирусом, появился специальный режим для пользователей, которые носят маску.

Обновление включает в себя надстройку, которая позволяет интерфейсу Face ID распознавать маску на лице — смартфон сразу предложит ввести пароль. Когда на лице нет маски, то Face ID работает в обычном режиме.

Некоторые пользователи уже протестировали работу обновленного Face ID и остались довольны.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

Распознавание маски происходит довольно быстро. По сути, скорость запроса пароля практически не отличается от скорости разблокировки.

Разумеется, Face ID тоже может ошибаться. Поэтому, если интерфейс решил, что у вас на лице надета маска, но на самом деле ее нет, в iOS 13.5 предусмотрена возможность быстрого сканирования лица даже с экрана ввода пароля. Достаточно просто провести по экрану пальцем снизу вверх, как процесс распознавания лица запустится заново. А поскольку Face ID срабатывает очень быстро, разблокировка произойдет почти в тот же момент, как вы уберете палец с экрана.

Так как компания Apple торопится запустить систему трекинга больных коронавирусом, ожидается, что апдейт выйдет уже через пару недель.