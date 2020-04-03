В игровых ноутбуках Lenovo Legion 7i и 5i используются новые видеокарты NVIDIA и процессоры Intel Comet Lake-H

Компания Lenovo анонсировала новые игровые ноутбуки Legion 7i и 5i, в которых будут использоваться новые процессоры Intel Comet Lake-H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX Super. Новые модели Legion 7i и Legion 5i пришли на смену Legion Y740 и Y540 соответственно.

Lenovo не уточняет, какие именно процессоры будут использоваться в новых ноутбуках Legion. В прежних моделях использовались чипы Core i5 и Core i7. За обработку графики в 15,6-дюймовом Legion 5i будут отвечать видеокарты NVIDIA вплоть до GeForce RTX 2060, а в 17,3-дюймовом Legion 7i — до GeForce RTX 2080 Super Max-Q.

Ноутбуки получат поддержку новой технологии Advanced Optimus, разработанной совместно с NVIDIA. Суть этой технологии заключается в динамическом определении нагрузки на графическую подсистему и автоматическом выборе между видеокартой NVIDIA (при большой нагрузке) или встроенным графическим процессором (при малой нагрузке). Утверждается, что данная технология помогает экономить заряд аккумулятора при работе с нетребовательными приложениями и получать максимальную производительность и частоту кадров в играх.

Компания не приводит прочие характеристики ноутбуков Legion 7i и 5i.

Ноутбук Lenovo Legion 5i будет продаваться по цене от 999 долларов, а стоимость Legion 7i – от 1199 долларов.