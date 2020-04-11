11.04.2020

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В Facebook появится «тихий режим»

Facebook Quiet Mode

Команда разработчиков Facebook добавят в приложение функцию Quiet Mode, после активации которой пользователю перестанут приходить практически все уведомления от социальной сети. Исключение будет сделано только для особо важных оповещений, касающихся, в частности, обновления политики конфиденциальности.

Тихий режим, позволяющий отключить оповещения от отдельных программ, и так доступен на большинстве современных смартфонов, однако новая функция Facebook дает возможность запланировать время тишины на определенные часы и дни недели.

Quiet Mode не только отключает уведомления, но также препятствует запуску приложения Facebook. Если пользователь попытается открыть приложение Facebook с активированным режимом Quiet Mode, то на экране устройства появится соответствующее предупреждение, а также таймер, показывающий, сколько времени будет активен тихий режим. При необходимости написать сообщение или просто посмотреть, что нового появилось в социальной сети, Quiet Mode можно деактивировать на 15 минут.

Разработчики уже приступили к развертыванию режима Quiet Mode. Ожидается, что пользователям устройств на базе iOS он станет доступен к маю, а владельцам устройств на Android придется подождать до июня.

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