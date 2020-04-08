В этом году E3 не будет даже в онлайн-формате. Геймерам предложат альтернативу

Игровая выставка E3 2020 в этом году не состоится даже в онлайн-формате. Организаторы выставки (ESA) подтвердили журналистам издания PC Gamer, что в этом году, впервые за 25 лет, геймеры лишатся ежегодного шоу новинок.

Редакция портала IGN запланировала онлайн-мероприятие Summer of Gaming, в ходе которого разработчики и издатели проведут собственные конференции. Свое желание принять участие в этом формате уже подтвердили компании, такие как 2K Games, SEGA, Square Enix и другие.

Организаторы выставки E3 тем временем сосредоточатся на E3 2021. Говорится, что в следующем году шоу ждет «капитальная перезагрузка» привычного геймерам формата. Она планировалась уже в этом году, но пандемия коронавируса пошатнула задумки организаторов E3.