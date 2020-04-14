В “Детскую Горячую Линию” Azercell за 3 месяца поступило более 1300 обращений

Функционирующая при поддержке компании Azercell услуга “Детской Горячей Линии Азербайджана” предоставила общественности отчет о своей деятельности за первый квартал 2020 года. Так, несмотря на введение карантинного режима в рамках мер, принятых с целью предотвращения распространения вируса COVID-19, услуга ни разу не прекратила свою работу — сотрудники “Детской Горячей Линии” продолжили отвечать на обращения из дома.

Таким образом, за первый квартал текущего года, в “Детскую Горячую Линию” поступило более 1313 звонков. Из них 411 звонков пришлось на январь, 438 – на февраль и 464 звонка на март месяц. Большинство обращений – 625, были по вопросам образования. Что касается следующих, 114 – социального характера, 118 — психологического, 199 — юридического, 98 — о здравоохранении и 159 звонков относились к другим сферам деятельности. На горячую линию было совершено 692 звонка со стороны девочек и 612 звонков со стороны мальчиков. В зависимости от характера вопроса, на горячую линию поступали и повторные звонки. В отличие от предыдущих лет, в марте этого года прослеживалось увеличение количества звонков.

На протяжении своей 10-летней деятельности, “Детская Горячая Линия” завоевала доверие не только детей и подростков, но и в целом всего общества. В результате работы сотрудников услуги, в этом квартале были проведены встречи с 76 семьями и отправлены 44 письма. Помимо этого, сотрудники услуги, постоянно выступали в медиа и активно участвовали в защите детских прав и просвещении общества в этой сфере.

Основная задача “Детской Горячей Линии Азербайджана” – оказать социальную помощь каждому ребенку, столкнувшемуся с проблемой, оказать психологическую и юридическую помощь и помимо эмоциональной поддержки, поддержать их советом в решении проблемы. Помимо этого, при необходимости, услуга “Детской Горячей Линии” обеспечивает перенаправление обращений в другие соответствующие сферы услуг.

Отметим, что звонки в “Детскую Горячую Линию” функционирующую в режиме 7/24 при поддержке «Azercell Telekom» ООО и организации Общественного Объединения «Ümidli Gələcək» бесплатны, как с городских телефонов, так и с номеров Azercell. Информация, поступающая в “Детскую Горячую Линию”, полностью конфиденциальна.

На данный момент короткий номер услуги (116111) перенаправлен на мобильный номер, и операторы отвечают на звонки в режиме 7/24. Также, детям предоставлена возможность обращаться в горячую линию в любое время суток по следующим номерам: (012) 480 22 80, (050) 680 22 80, (051) 880 11 80, (051) 880 22 80 и (051) 580 22 80.

В связи с режимом карантина, для оказания оперативной помощи обращающимся в последующих периодах предусматривается продвижение услуги в социальных медиа.

С дополнительной информацией о “Детской Горячей Линии” можно ознакомиться на сайте www.usaqxetti.az.