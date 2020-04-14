14.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияУязвимость TikTok позволяет загружать видеоролики от имени другого пользователя без его ведома

Уязвимость TikTok позволяет загружать видеоролики от имени другого пользователя без его ведома

TikTok

Приложение TikTok одно из самых скачиваемых из App Store и Google Play. Эксперты по безопасности обнаружили опасную уязвимость в приложении, благодаря которой хакеры могут загружать видеоролики от имени другого пользователя без его ведома.

Как оказалось, для размещения контента TikTok задействует устаревший веб-протокол HTTP. Почему китайские разработчики не отказались от этого веб-протокола в пользу HTTPS – неизвестно. В связи с тем, что HTTP практически не защищен от атак, при запуске TikTok в местах с публичными Wi-Fi сетями злоумышленники могут перехватить историю посещений и личные данные владельца учетной записи. Для этого применяется атака типа MitM.

Стоит отметить, что за распространение ряда материалов, включая дезинформацию о коронавирусной инфекции, аккаунт может быть заблокирован. Специалисты провели несколько показательных взломов, разместив связанные с коронавирусом видеоролики от имени ВОЗ и Красного Креста. Они отметили, что на сегодня TikTok остается единственным приложением, использующим HTTP для отправки данных.

ТЕГИ:
OPPO Enco W31: полностью беспроводные наушники с шумоподавлением
Представлены беспроводные наушники Redmi AirDots S
Новости по теме
Мобильные приложения
YouTube TikTok üçün bir rəqib ha
Медицина
ВОЗ создала аккаунт в TikTok для
Антивирусы
ESET обнаружила уязвимость, затр
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!