28.04.2020

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Твердотельные накопители Kingston KC2500 вмещают до 2 Tb данных

Kingston KC2500

Kingston Digital, подразделение компании Kingston Technology, представило твердотельные накопители серии KC2500. Накопители типоразмера M.2 с интерфейсом PCIe Gen3 x 4 и поддержкой протокола NVMe предназначены для настольных ПК, рабочих станций и высокопроизводительных вычислительных систем (HPC). Применены микросхемы флеш-памяти 3D NAND, произведенные по технологии TLC, которая предусматривает хранение трех бит информации в одной ячейке. Задействован контроллер SMI 2262EN.

В семейство Kingston KC2500 входят четыре модели — вместимостью 250 Gb, 500 Gb, 1 Tb и 2 Tb.

Они поддерживают самошифрование и полный пакет средств безопасности для сквозной защиты данных с использованием аппаратного шифрования по алгоритму AES-XTS с 256-разрядным ключом. Это позволяет задействовать решения для управления безопасностью стандарта TCG Opal 2.0, поставляемые Symantec, McAfee, WinMagic и другими компаниями. Производитель отмечает встроенную поддержку Microsoft eDrive, позволяющую безопасно шифровать данные при помощи BitLocker.

Накопитель объемом 250 Gb демонстрирует скорость последовательной записи до 1200 Мб/с, объемом 500 Gb — до 2500 Мб/с, объемом 1 и 2 Tb — до 2900 Мб/с. Скорость последовательного чтения информации во всех случаях достигает 3500 Мб/с.

Накопители объемом 250 Gb, 500 Gb и 1 Tb уже доступны. Поставки накопителей объемом 2 Tb начнутся в ближайшее время.

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