Только 5% организаций получили выгоду от внедрения облачных вычислений

Согласно опросу, проведенному среди более 1250 руководителей ИТ-департаментов государственных и частных организаций, пользующихся публичными облаками, в настоящее время только 5% удалось добиться существенного уровня согласованности в работе их сложных ИТ-инфраструктур.

Это тревожный результат, учитывая тот факт, что в 2019 году примерно две трети (64%) предприятий планировали увеличить расходы на публичные облачные платформы по сравнению с предшествующим годом.

По данным исследования Enterprise Strategy Group, проведенного по заказу Dell Technologies и Intel, в то время как все большее число организаций переносят свои рабочие нагрузки на серверы провайдеров публичных облачных услуг, многие одновременно продолжают развивать локальные ИТ-инфраструктуры. Таким образом они хотят идти в ногу со временем, соблюдая гибкость в потреблении ИТ-ресурсов. Но это приводит к фрагментации. В итоге предприятиям становится все сложнее справиться со своими многооблачными средами. Согласно опросу, 73% организаций в мире подтверждают, что использование публичных облаков или нескольких облачных сервисов вкупе с локальной инфраструктурой привело к усложнению ИТ-операций.

Слаженное управление открывает преимущества гибридных облаков

Неудивительно, что все организации, принявшие участие в опросе, видят огромные перспективы в упрощении облачного управления. Примерно 7 из 10 руководителей считают, что слаженное управление облачными ресурсами способно сократить суммарные затраты предприятия в среднем на 19%.

Все без исключения респонденты согласились с тем, что слаженность облачного управления способна сделать более простой работу разработчиков, а 96% — с тем, что способна упростить отправку исходного кода в производство. 56% респондентов верят в то, что все это однажды станет повседневной реальностью.

Респонденты также ожидают сокращения количества уязвимостей, сбоев в работе приложений и других инцидентов, затрагивающих данные в публичных облаках, в среднем на 30%.

Результаты исследования также указывают на то, как преимущества слаженного облачного управления способны помочь бизнесу в целом. 38% принявших участие в опросе заявили, что гибридный подход придал бизнесу дополнительную ценность после того, как они добились слаженного облачного управления. Этот подход помог организациям стать инновационными и выгодно отличаться от конкурентов.

Слаженность дает больший эффект, чем предполагалось

Из исследования стало ясно, что некоторым организациям упрощение облачного управления принесло больше выгоды, чем они могли себе представить:

90% респондентов сообщили о повышении эффективности и упрощении операций.

Помимо роста эффективности, 87% указали на сокращение времени для запуска новых продуктов на рынок, 81% — на рост темпов внедрения инноваций, 77% — на ускорение циклов разработки приложений и 74% — на появление дополнительных возможностей для внедрения трансформационных технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение.

Исследование содержит рекомендации по достижению слаженного облачного управления в течение ближайших 12-18 месяцев:

Не забывайте о частном облаке: Хотя слаженное облачное управление имеет большое значение, это не единственное условие для извлечения максимума из гибридного подхода. Организациям также следует уделить внимание и своей локальной инфраструктуре — убедиться, что она отвечает современным требованиям, совместима с облачными сервисами, гиперконвергентна и построена на API.

Вкладывайте в современных специалистов: Опрос показал, что слаженность облачного управления создает более благоприятные возможности для внедрения таких технологий, как искусственный интеллект и машинное обучение, а также для ускорения разработки приложений. После упрощения облачного управления руководителям необходимо сфокусироваться на поиске талантливых кадров и их обучении углубленной аналитике, системной инженерии и интеллектуальной автоматизации.

Возникли сомнения — обратитесь к экспертам:Для многих организаций достижение слаженности в управлении облачными средами может стать головной болью. Поэтому данный процесс должен находиться в ведении специалистов. По этой причине руководителям стоит обратиться к помощи сторонних организаций: поставщиков ИТ-решений, системных интеграторов, независимых дистрибьюторов технологических решений или всех месте — чтобы они помогли спланировать и сформировать нужную облачную инфраструктуру.

«Замечательно видеть, как все больше организаций находят ценность в использовании многооблачной среды. Но лишь 5% смогли достичь простоты в управлении этими средами, большинство же не могут воспользоваться громадными преимуществами этого подхода. Очевидно, что им предстоит многое сделать для того, чтобы оптимизировать и упростить гибридные инфраструктуры. Мы в Dell гордимся созданным нами разнообразием продуктов и пониманием облака как операционной модели. Мы сотрудничаем с организациями во всем мире, помогая упрощать многооблачные среды и реализовывать гибридный подход, основанный на целостных инфраструктурах и слаженном управлении», — говорит Найджел Мултон (Nigel Moulton), главный технический директор Dell Technologies.

Цель исследования, заказанного Dell Technologies и Intel, заключалась в обретении понимания того, как организации во всем мире управляют сложными облачными средами. Для этого мы обратились к компании Enterprise Strategy Group, которая провела опрос среди 1,257 руководителей ИТ-департаментов публичных и частных организаций, использующих в своей работе публичные облака.