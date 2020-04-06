Tesla показала прототип аппарата ИВЛ из комплектующих для Model 3

Компания Tesla опубликовала видео, в котором ее сотрудники рассказывают о прототипе аппарата ИВЛ. Инженеры компании старались по максимуму использовать в аппарате комплектующие для электромобиля Model 3, так как они доступны в больших количествах.

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Как можно увидеть, информационно-развлекательная система Model 3 обеспечивает питание бортового компьютера Model 3, который, в свою очередь, управляет коллектором воздушного потока. В качестве камеры для смешивания воздуха и кислорода используется воздушный резервуар подвески. А также разработчики используют сенсорный экран Model 3 в качестве контроллера.

Прототип ИВЛ от Tesla пока что не готов к серийному производству, но использование собственных компонентов должно ускорить процесс.

О намерении Tesla начать выпуск аппаратов ИВЛ глава компании Илон Маск (Elon Musk) сообщил во второй половине марта.