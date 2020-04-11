Tesla Model Y в качестве опций получил прицепное устройство и багажник на крышу

Компания Tesla несколько недель назад, раньше намеченного срока, начала поставлять электрокроссовер Model Y первым покупателям. Теперь владельцам электромобиля предлагаются аксессуары — прицепное устройство и багажник на крышу.

Прицепное устройство можно заказать непосредственно в конструкторе Model Y. Стоимость составляет 1000 долларов. На сайте указано, что оно соответствует «классу II» и позволяет тянуть до 1587 кг. Таким образом, Model Y может перевозить, например, компактный туристический трейлер.

А в магазине Tesla появился багажник на крышу для Model Y по цене 450 долларов. Багажник выдерживает груз весом до 75 кг.