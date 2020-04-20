20.04.2020

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Стриминговое приложение Facebook Gaming уже доступно на Android

Facebook Gaming

Компания Facebook намерена вступить в конкурентную борьбу с с Amazon Twitch, Google YouTube и Microsoft Mixer на рынке стриминговых игровых платформ. С этой целью она запускает мобильное игровое приложение с возможностью стриминга – Facebook Gaming.

Поскольку во всем мире во время вспышки коронавируса власти призывают людей оставаться дома, глобальный игровой бизнес сейчас испытывает большой подъем. Изначально Facebook намеревалась выпустить приложение в июне, но затем ускорила свои планы.

«Инвестиции в игры в целом стали для нас приоритетом, потому что мы рассматриваем игры как форму развлечений, которая действительно объединяет людей», — сказала руководитель приложения Facebook Фиджи Симо (Fidji Simo).

Основное предназначение приложения Facebook Gaming – вести трансляцию игрового процесса и обеспечивать возможность просмотра стриминга другими пользователями. Новое приложение также включает в себя казуальные игры и доступ к игровым сообществам. Функция Go Live позволяет пользователям легко запускать трансляции.

Приложение Facebook Gaming уже доступно в магазине Google Play. Версия для iOS выйдет после одобрения со стороны Apple.

При этом пока что оно не содержит рекламы. Монетизация будет производиться за счет комиссии при донатах стримерам.

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