02.04.2020

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Стартовала большая весенняя распродажа в PS Store

Sony PS Store

Компания Sony устроила большую весеннюю распродажу в PS Store — скидки более чем на 600 позиций.

Акция распространяется не только на игры, но и на фильмы, такие как «Джокер», «Ледяное сердце 2», «Форд против Феррари», «Кролик Джоджо», «История игрушек 4», «Король Лев» и многие другие.

Ознакомиться с полным списком акционных предложений можно пройдя по ссылке.

Для подписчиков PS Plus действуют особые предложения — они могут купить все представленные игры и фильмы еще на 10% дешевле.

Некоторые скидки прекратят действовать 16 апреля, а основная распродажа продлится вплоть до 30 апреля.

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