Стань абонентом Nar, не выходя из дома!

Во время карантина клиенты оператора Nar могут выбрать желаемый номер на сайте narsim.az и заказать доставку номера на дом. Доставка осуществляется в течение 24 часов с момента заказа. Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, при оформлении заказа на покупку номера на сайте narsim.az, клиенты должны указать свой адрес в соответствующей графе. После этого, назначенный по ближайшей территории дилер связывается с клиентом и совершает доставку. Отметим, что помимо жителей столицы, этой услугой также могут воспользоваться и жители регионов.

Другой услугой представленной мобильным оператором в целях поддержки борьбы с коронавирусом является проект «Səyyar Nar». Благодаря этому проекту, абоненты могут воспользоваться всеми видами услуг, предоставляемыми в центрах услуг Nar. Заявки принимаются через Телефонный центр 777. Во время оформления заявки необходимо указать точный адрес предоставления услуги и вид выбранной услуги.