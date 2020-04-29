Стали известны стоимость и сроки релиза smart-часов Huami Amazfit X с гибким дисплеем

Прототип smart-часов Amazfit X демонстрировался компанией Huami в августе прошлого года. Со вчерашнего дня стартовал сбор предварительных заказов на краудфайндинговой платформе Indiegogo, где гаджет можно приобрести вдвое дешевле обычной цены: за 149 долларов вместо 329 долларов.

Amazfit X оснащены 2,07-дюймовым гибким дисплеем с плотностью пикселей 326 ppi и яркостью 430 нит, защитой от воды, Bluetooth 5.0 LE, модулем GPS + ГЛОНАСС, датчиком сердечного ритма и батареей на 205 мА ч, которая обеспечит до 7 дней автономности. Устройство поддерживает 9 спортивных режимов, способно вести подсчет шагов, отследить качество сна и уровня стресса. Размеры составляют 22,6 × 13,6 мм, вес — 39 гр.

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Часы будут предлагаться в цветовых вариантах Eclipse Black и Moon Gold. Первые поставки smart-часов Huami Amazfit X начнутся в августе этого года.