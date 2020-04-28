SpaceX предложит публичную бета-версию Starlink через полгода

Генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что начнет бета-тестирование спутниковой сети Starlink примерно через три месяца, а ограниченный доступ к сервису предоставит через полгода.

SpaceX надеется запустить еще тысячи спутников в ближайшие годы. В настоящее время компания запустила 422 из 12 тыс. запланированных спутников Starlink на орбиту. Сервис технически готов к началу работы в северном полушарии. Бета-тестирование станет первой попыткой проверить, может ли Starlink надежно передавать интернет-услуги из космоса. Закрытые испытания почти наверняка будут проходить среди сотрудников SpaceX и Tesla и их семей, точно так же, как обычно Маск проводит все испытания нового программного обеспечения для автомобилей, пишет Ars Technica.

Если план Маска воплотится, Starlink окажется в лучшем положении, чем любой другой оператор спутникового интернета. А для жителей труднодоступных районов, на которых Маск, по его словам, ориентируется прежде всего, он может стать единственным вариантом связи.

Для приема спутникового сигнала будут развернуты наземные антенны 0,48 м в диаметре. Они будут простыми в эксплуатации и обеспечат гигабитную скорость связи с задержкой от 25 до 35 мс, а со временем и менее 10 мс.

Starlink по-прежнему остается спорным проектом среди ученых, которые обеспокоены тем, что запуск спутников может помешать астрономам проводить исследования.