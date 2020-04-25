25.04.2020

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Создана виртуальная версия Кремниевой долины с пасхалками

долины

Основательница венчурной компании Work Life Ventures Брианна Киммел (Brianne Kimmel) запустила проект Stay at Home Valley, пишет Fast Company. Это прототип Кремниевой долины, созданный в Figma.

«Мы скучаем по тем моментам, которые происходили в Кремниевой долине. Поэтому мы построили новую вселенную в Figma. Добавьте свой офис, делитесь новостями и заводите новых друзей!», — пишет Киммел в Twitter.

На карте уже представлены офисы многих компаний — Uber, Lyft, Cisco, Symantec и Twitter и др. Облачные инструменты позволяют всем желающим пользователям редактировать карту и добавлять на нее новые объекты. Также участники проекта могут общаться в чате.

Прототип Кремниевой долины не является интерактивным — Figma не дает такую возможность. Но пользователи могут оставлять свои заметки рядом с виртуальными зданиями. Например, между офисами Twitter и Square говорится о секретном тоннеле Джека Дорси, который тот якобы использует для перемещения между своими компаниями.

 

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