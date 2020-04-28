Создан робот для эффективного тушения пожаров

Компании Milrem Robotics и InnoVfoam совместно разработали робота Multiscope Rescue для эффективного тушения пожаров. Робот способен проникать в труднодоступные зоны, где ни один костюм не сможет защитить человека.

Каждая из компаний отвечала за разные функции робота. Milrem Robotics — одна из ведущих компаний в производстве наземной беспилотной техники, в то время как InnoVfoam имеет большой опыт изготовления противопожарных систем.

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В задачи Multiscope Rescue будет входить мониторинг и локализация очагов возгорания в опасных для человека местах. Это могут быть заводы с химикатами, зоны с повышенной температурой, крупные склады и другие объекты. Машина оснащена множеством камер, а также датчиков, включая тепловые, инфракрасные, газовые и химические.

Представители компании Milrem Robotics заверяют, что робот настолько прочный, что его можно буквально сбрасывать с воздуха в очаг возгорания. После этого управление Multiscope Rescue переходит в руки оператора. Максимальная нагрузка устройства составит 1200 кг с тягой до 6400 Н·м. Это позволит оснащать робота специальным оборудованием, например, резервуарами с пеной или водой, тяжелыми пожарными шлангами. Благодаря технике InnoVfoam робот способен выдавать 20 тыс. литров пены или воды в минуту.