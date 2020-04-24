24.04.2020

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Состоялся релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS

Ubuntu 20.04

Состоялся релиз Ubuntu версии 20.04 с кодовым названием Focal Fossa, являющимся следующим выпуском Ubuntu для долгосрочной поддержки (LTS).

Новая редакция платформы получила обновленное ядро Linux 5.4, поддержку файловой системы AUFS5 и VPN-протокола WireGuard, пользовательское окружение GNOME 3.36 c переработанной темой оформления Yaru, оптимизированным программным кодом и улучшенной производительностью. Сообщается об обновлении набора включенных в состав дистрибутива приложений, системных пакетов и компонентов, расширении поддержки периферийных USB-устройств, сетевых адаптеров, аппаратных решений и оборудования Intel, AMD, IBM, Raspberry Pi.

Полный список реализованных в Ubuntu 20.04 LTS нововведений представлен на странице wiki.ubuntu.com/FocalFossa/ReleaseNotes.

Дистрибутив Ubuntu поставляется в различных вариациях для десктопов, нетбуков, серверов, облачных и виртуализованных сред, устройств Интернета вещей, одноплатных компьютеров Raspberry Pi и доступен для скачивания на официальном сайте проекта ubuntu.com.

ОС Ubuntu 20.04 Focal Fossa будет поддерживаться разработчиками до апреля 2025 года.

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