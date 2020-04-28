29.04.2020

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Состоялся релиз Linux-дистрибутива Manjaro 20.0

Manjaro

Разработчики популярного Linux-дистрибутива Manjaro опубликовали новую версию операционной системы — Manjaro 20.0 под кодовым названием Lysia. В релизе используется ядро Linux версии 5.6 и последние версии драйверов.

По большей части основные изменения коснулись менеджера пакетов Pamac. Он получил новые функции, включая поддержку Snap и Flatpak по умолчанию. Более того, пользователи Manjaro теперь могут устанавливать пакеты в формате «snap» или «flatpak» с помощью Pamac в графическом интерфейсе или через терминал. Консольная сборка Manjaro Architect поддерживает установки на разделы с файловой системой ZFS.

Manjaro 20.0 распространяется с графической оболочкой GNOME, Xfce или KDE. Как и раньше, оболочка Xfce считается флагманской для Manjaro. Стоит отметить, что изменения также коснулись графической части интерфейса.

Версия с KDE-оболочкой поставляется с новой версией Plasma 5.18, которую команда разработчиков полностью переработала в 2020 году, и включает в себя новые темы оформления. Что касается GNOME, то она тоже претерпела небольшие изменения в оформлении. Более того, разработчики выпустили отдельное приложение Extensions для более простого управления расширениями GNOME Shell: поддерживает удаление, отключение, обновление и настройку дополнений для оболочки. Появилась также новая кнопка «Не беспокоить», блокирующая появление уведомлений на рабочем столе.

Релиз дистрибутива уже доступен на официальном сайте Manjaro.

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