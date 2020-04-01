Sony WF-XB700: беспроводные наушники с шумоподавлением и автономностью 9 часов

Компания Sony расширила линейку Extra Bass моделью WF-XB700. В эту линейку входят популярные беспроводные наушники WF-1000XM3 стоимостью 230 долларов. Новая модель более доступна по цене, ее стоимость составляет 130 долларов.

По заверению производителя, форма внутриканальных наушников WF-XB700 была подобрана таким образом, чтобы они фиксировались в ухе сразу в трех местах. За счет этого достигается более надежная посадка.

В новинке используются 12-мм драйверы. Sony обещает мощное звучание, делая особый упор на глубине низких частот. В устройстве применена технология Dual Noise Sensor, благодаря которой достигается более эффективная шумоизоляция, позволяющая отстраниться от внешних звуков.

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От одного заряда наушники способны беспрерывно проработать 9 часов. Для сравнения: упомянутые наушники WF-1000XM3 работают без подзарядки до шести часов.

Комплектного кейса хватает только на одну полную подзарядку. Таким образом, общее время автономной работы достигает 18 часов. Есть функция быстрой зарядки — дополнительный час работы всего за 10 минут.

Управление воспроизведением музыки и громкостью осуществляется с помощью жестов по сенсорным панелям. Поддерживается возможность активации голосового помощника. Корпус наушников защищен от брызг по стандарту IPX4.

Наушники будут предложены в черном и синем цветах. Прием предварительных заказов на Sony WF-XB700 начнется в этом месяце.