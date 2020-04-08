08.04.2020

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Sony показала DualSense — новый геймпад для игровой консоли PlayStation 5

DualSense

Компания Sony представила новый геймпад для будущей игровой консоли Sony PlayStation 5. Контроллер получил название DualSense и, по мнению создателей PlayStation 5, способен вывести ощущения от взаимодействия с виртуальными мирами в играх на новый уровень.

Новый геймпад в целом сохранил узнаваемый дизайн предыдущей модели Dualshock 4, но при этом также имеет и несколько отличий. Самое заметное визуальное изменение — это новая двухцветная схема оформления.

DualSense

На передней панели появилась новая кнопка «Create» («Создать») вместо уже знакомой «Share» («Поделиться») которая будет отвечать за некий инновационный способ создания игрового контента.

Световая панель, использующаяся в том числе для работы PS VR и Motion Control, оформлена по-другому — она размещена под сенсорной панелью так, чтобы свет в основном рассеивался слева и справа. Кнопка PS стилизована под логотип PlayStation.

Изменился геймпад не только внешне. У DualSense появились встроенные микрофоны, которые позволят использовать голосовую связь в играх без гарнитуры и новая технология тактильной обратной связи adopted haptic feedback. Одно из основных новшеств, которое действительно изменит ощущения от игрового процесса, это динамическое сопротивление курков R2 и L2 (большие кнопки под указательными пальцами игрока).

Заряжаться DualSense будет с помощью порта USB-C.

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