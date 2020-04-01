Sony анонсировала новые smart-телевизоры 4K и 8K

Компания Sony, в рамках онлайн-мероприятия, анонсировала новую линейку smart-телевизоров премиум-класса, в которую вошли 5 моделей — Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H. Телевизоры имеют разные диагонали и ориентированы на разную аудиторию.

Z8H предназначен для тех, кто хочет обустроить домашний кинозал высочайшего качества, A8H — для тех, кто беспокоится о своем зрении, X8000H с высокой частотой обновления до 120 Hz — для геймеров, а X9000H и X9500H — для любителей спортивных трансляций.

Самая продвинутая модель — это Z8H, 8K-телевизор на LED-панели. Он доступен в версиях диагональю 75 дюймов (7060 долларов) и 85 дюймов (11295 долларов). Модель появится в продаже 26 апреля. Оформившие предварительный заказ получают в качестве подарка беспроводные наушники Sony WH-1000XM3 с функцией шумоподавления.

A8H является единственным из представленных сегодня обладателем OLED-матрицы с разрешением 4K. Остальные три модели получили LED-панели с таким же разрешением.

Модели Z8H, A8H и X9500H оснащены процессором Sony X1 Ultimate, а X9000H и X8000H — чипом Sony X1. Все модели получили поддержку технологий улучшения качества изображения TRILUMOS, X-Reality Pro и X-Motion Clarity, а также полную поддержку Dolby Vision и Dolby Digital Panorama Sound. Телевизоры работают под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Sony.

Стоимость 55-, 65- и 75-дюймовых версий X9500H составляет 1129, 1835 и 2965 долларов соответственно. 75- и 85-дюймовые версии X8000H будут предложены за 1412 и 2541 долларов соответственно.