30.04.2020

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Softprom предлагает надежные решения для удаленного доступа и поддержки для современного предприятия компании LogMeIn

LogMeIn

Компания Softprom, Value Added IT Distributor в странах СНГ и Европы, объявила о заключении партнерского соглашения с компанией LogMeIn (Nasdaq:LOGM), ведущим поставщиком надежных решений для удаленного доступа, администрирования и поддержки современных предприятий.

В соответствии с соглашением Softprom будет поставлять решения для видеоконференцсвязи, удаленного администрирования парка устройств, удаленной автоматизации ИТ-задач клиентам в Центральную Европу и в страны СНГ.

Наиболее известные решения компании связаны с общением и сотрудничеством: GoToMeeting, GoToWebinar, а также продукты Rescue, Central и Last pass. Во времена сбоев и кризисов, подобных тому, что переживает сейчас большинство стран мира, как никогда важно поддерживать непрерывность бизнеса. С помощью надежных и проверенных инструментов LogMeIn для удаленной работы сотрудники во всем мире могут беспрепятственно общаться и проводить переговоры, а также переносить привычные коммуникации из офиса в онлайн среду, на удаленную работу.

Кроме того, будут представлены решения, которые предоставляют безграничные возможности для стартапов и крупных предприятий, и обеспечивают:

  • Доступность и безопасность ИТ-систем;
  • Взаимодействие и поддержку;
  • Общение и сотрудничество в любой точке мира.

С такими решениями клиенты могут действовать оперативно, автоматизировать рутинные операции и процессы, а значит экономить бюджеты без потери эффективности персонала и удовлетворенности клиентов.

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