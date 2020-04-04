04.04.2020

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Softprom предлагает безгранично масштабируемое и экономичное хранилище объектов Cloudian в Центральной Европе и СНГ

Cloudian

Компания Softprom заключила дистрибьюторское соглашение с Cloudian, наиболее распространенным независимым поставщиком систем хранения объектов. В соответствии с соглашением Softprom будет предлагать масштабируемую систему хранения HyperStore Cloudian для клиентов в Центральной Европе и СНГ, что позволит пользователям экономически эффективно хранить, управлять и защищать огромные объемы неструктурированных данных.

В дополнение к модульной и безграничной масштабируемости отмеченная наградами платформа HyperStore обеспечивает:

  • Полностью встроенная совместимость с S3 API, поэтому клиенты могут извлечь выгоду из растущей экосистемы S3-совместимых приложений.
  • Геораспределение для простого управления хранилищами в нескольких центрах обработки данных и гибридных облачных средах — все из одной стеклянной панели.
  • Поддержка нескольких облаков для устранения привязки к поставщику.
  • Многочисленные метки, облегчающие Google-подобный поиск и AI / аналитические приложения.
  • Интегрированные инструменты управления, такие как биллинг и контроль качества обслуживания.
  • Многопользовательский режим для предоставления пользователям безопасного, самоуправляемого хранилища на общей платформе.
  • Экономию до 70% по сравнению с альтернативными дисками и лентами.

Cloudian также недавно анонсировала новое решение с Veeam, которое обеспечивает защиту от вымогателей в рамках сквозной локальной архитектуры резервного копирования. Решение Cloudian-Veeam поддерживает блокировку объектов S3, что позволяет клиентам делать неизменяемые резервные копии данных и обеспечивать доступность незараженной копии для надежного восстановления в случае атаки вымогателей.

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