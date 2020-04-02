Softprom и Precast Software Engineering подписали дистрибьюторское соглашение

В марте 2020 компания Softprom, Value Added Distributor на территории Восточной Европы, и Precast Software Engineering — ведущий разработчик инновационных программных решений и услуг в индустрии сборного железобетона, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Согласно контракту, Softprom займется продвижением решений Precast Software в странах: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украина.

Precast Software Engineering входит в состав холдинга Nemetschek Group, который является мировым производителем программного обеспечения на рынке AEC (архитектура, инжиниринг, строительство). Компания разрабатывает комплексные программные решения для проектирование железобетонных изделий, сборки железобетонных конструкций и интегрированного планирования сборных элементов с визуализацией по всему процессу.

Пользователями таких продуктов, в первую очередь, являются строительные компании с собственным производством сборных железобетонных изделий, заводы по производству сборных железобетонных конструкций или конструкторских бюро. Программные решения Precast Software Engineering гарантируют открытость по отношению к другим системам и оптимально поддерживают концепцию Open BIM, обеспечивая обмен 3D-моделями без потерь.

Softprom готов предложить рынку следующие ключевые решения Precast: