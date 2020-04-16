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Softline Азербайджан стала обладателем наивысшего партнерского статуса Dell EMC

Titanium Partner

Компания Softline в Азербайджане сообщает о получении статуса Titanium Partner, высшего партнерского статуса Dell EMC. Присвоение данного статуса подтверждает высокую квалификацию специалистов компании Softline Азербайджан в использовании портфеля продуктов Dell EMC в рамках реализации проектов, связанных с серверным и сетевым оборудованием, внедрением инфраструктурных решений, а также комплексных проектов разного масштаба и уровня сложности.

«Мы благодарим компанию Dell EMC за доверие и официальное признание нашего успешного сотрудничества, — отмечает Зия Хусейнзаде, директор компании Softline в Азербайджане. — Благодаря присвоению нашей компании наивысшего партнерского статуса Titanium Partner, который не имеет аналогов на рынке Азербайджана, мы продолжим успешно реализовывать сложные совместные проекты с Dell EMC и удерживать сильные партнерские позиции».

В рамках процедуры оценивания учитывалась техническая экспертиза специалистов компании, уровень удовлетворенности заказчиков Softline в Азербайджане, качество выполнения и компетенции сотрудников компании в реализации комплексных проектов высокого уровня сложности с использованием продуктов Dell EMC.

Партнерский статус уровня Titanium свидетельствует о глубокой технической экспертизе и высокой квалификации специалистов компании Softline в Азербайджане в создании систем хранения, внедрении гиперконвергентной инфраструктуры, а также построении сетей передачи данных с использованием продуктов Dell EMC.

Также присвоение высшего партнерского статуса Titanium Partner, помимо высокой квалификации персонала, свидетельствует об успешных результатах компании Softline в Азербайджане в продвижении продуктов Dell EMC. Успехи компании подтверждены реализованными проектами в сфере нефти и газа и государственном секторе.

Отметим, что партнерская программа Dell EMC Partner Program была анонсирована в феврале 2017 года. Она включает в себя уровни Gold, Platinum и Titanium, последний из которых получают самые опытные партнеры с максимальным уровнем экспертизы.

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