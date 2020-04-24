Smart-телевизоры Samsung получили поддержку Apple Music

Компания Samsung Electronics стала первым производителем телевизоров, которые получили поддержку Apple Music для платформы Smart TV.

Приложение доступно для Samsung Smart TV 2018 модельного года и новее. Пользователи в более чем 100 странах смогут слушать музыку, смотреть видеоклипы и интервью с популярными исполнителями в приложении на своих телевизорах без покупки дополнительного оборудования.

Интерфейс приложения будет выглядеть аналогично тому, как выглядит версия для Apple TV. Многие из последних smart-телевизоров Samsung также поддерживают приложение Apple TV, которое предоставляет доступ к контенту Apple TV+ и позволяет покупать фильмы и сериалы.

В данный момент фонотека сервиса потоковой музыки Apple насчитывает более 60 млн. композиций.

Загрузить Apple Music можно в разделе Apps программной оболочки SmartHub. Затем войти в существующую учетную запись с помощью своего Apple ID или создать новый аккаунт прямо с экрана телевизора. В рамках индивидуальной, семейной или студенческой подписки пользователям предоставляется 3 месяца бесплатного доступа к Apple Music.