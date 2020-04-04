04.04.2020

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Skype Meet Now упрощает организацию видеозвонков

Skype Meet Now

Пандемия коронавируса вынудила миллионы людей общаться удаленно, используя для этого текстовые чаты и видеозвонки. Сервис Skype Meet Now позволяет с легкостью подключаться к беседам в Skype даже без учетной записи и необходимости установки приложения.

Для начала использования функции необходимо перейти на веб-страницу Skype Meet Now и выбрать пункт «Создать бесплатное собрание». После этого сервис сформирует ссылку общего собрания, которую можно переслать другим участникам онлайн-встречи. Ссылку можно вставить в текстовое сообщение или отправить по электронной почте. После можно приступать к общению с помощью веб-браузера Chrome или Edge, или приложения Skype. Срок действия ссылки не истекает, поэтому ее можно использовать повторно.

В беседе могут одновременно принимать участие до 50 человек. Записи звонков в таких чатах хранятся до 30 дней, а медиафайлы, которыми вы делились в чате, даже дольше.

Meet Now отлично подходит для проведения различных вебинаров или собеседований.

 

 

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