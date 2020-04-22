22.04.2020

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Skylum бесплатно раздает полную версию Luminar 3

Skylum Luminar 3

Компания Skylum бесплатно раздает пользователям Mac и ПК полную версию своего фоторедактора Luminar 3.

В течении ограниченного времени, пользователи могут получить полную версию редактора совершенно бесплатно и без каких-либо ограничений. Все что требуется — это пройти по ссылке и указать имя и почту. После этого на почту придет ссылка на скачивание программного обеспечения и код активации.

Skylum Luminar – это популярный фоторедактор с особыми возможностями редактирования, благодаря которым всегда остается возможность отменить внесенные изменения. Отметим, что в версию 3, которую раздает компания Skylum, не входят ряд нововведений, таких как: «умная» ретушь, замена неба и ряд других инструментов, которые пришли в Luminar с версией 4.2.

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