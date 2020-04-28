Shopify запустила веб-сервис Size.link для просмотра размеров предметов в AR

Компания Shopify представила проект Size.link — сайт для наглядного определения размеров предметов с помощью дополненной реальности (AR).

Size.link — это бесплатное, простое, монофункциональное применение браузерной дополненной реальности. Загружать и устанавливать ничего не нужно, просто надо перейти на https://size.link со смартфона или планшета и ввести размеры предмета, который хотите примерить к реальному месту. Затем сайт создает полупрозрачную виртуальную коробку в масштабе 1:1, которую можно разместить где угодно и даже переслать обычной ссылкой.

Решение использует те же возможности современных движков дополненной реальности, которые зарекомендовали себя в приложениях для измерения объектов, таких как «Рулетка» на iOS. Разработчики сделали ввод размеров не только в дюймах, футах, метрах и сантиметрах, но и в миллиметрах, вероятно для случаев, когда размер товара в магазине указан именно в них.

По задумке инженеров Shopify, сервис предоставит посетителям интернет-магазинов возможность быстро оценить размеры их покупок. Для этого достаточно иметь смартфон на Android с поддержкой ARCore или iPhone с поддержкой ARKit.