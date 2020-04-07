07.04.2020

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Sharp анонсировала новые smart-телевизоры AQUOS 8K

Sharp AQUOS 8K

Компания Sharp объявила о пополнении линейки smart-телевизоров AQUOS 8K двумя новыми моделями 8T-C70CX1 и 8T-C60CX1.

Устройства оснащены 70-дюймовой и 60-дюймовой панелями 8K Pure Color соответственно. Сообщается, что панель 8K Pure Color обеспечивает на 16% больший охват цветовой гаммы по сравнению с обычным ЖК-экраном, используемым в телевизорах AQUOS 8K Series.

Телевизоры получили новый процессор обработки изображений Sharp Medalist Z1, обеспечивающий автоматическую регулировку контрастности в соответствии с уровнем освещенности и преобразующий видеоконтент в формате 2K или 4K в изображение в формате 8K. Поддерживается технология Rich Color Technology Pro.

Оба телевизора оснащены двумя разъемами HDMI 2.1 и поддерживают режимы 8K/60 Hz и 4K/120 Hz. Новинки поддерживают специальный спортивный режим, а также HDR10, Dolby Vision и HLG. Устройства оснащены динамиками мощностью 70 Вт. Телевизоры работают под управлением операционной системы Android TV 9.0 Pie с установленной поверх графической оболочкой.

В продажу новые smart-телевизоры AQUOS 8K Series поступят в Японии с 25 апреля. Стоимость пока не неизвестна.

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